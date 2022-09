Policyjna akcja w Śremie. Pierwszoklasiści wzięli udział w spotkaniu z policjantami pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły"

"Bezpieczna droga do szkoły" - policyjna akcja w Śremie

Już od 15 lat policjanci we współpracy z Klubem Relax przeprowadzają żywą lekcję o bezpieczeństwie na drodze z pierwszoklasistami śremskich szkół podstawowych. Akcja pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły" tradycyjnie odbywa się przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie, gdzie na co dzień jest spory ruch.