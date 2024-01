Policyjny pościg drogami trzech powiatów! Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ucieczkę zakończyła kolizja z radiowozem

Brawurowy pościg za kierowcą skody. Mężczyzna uciekał drogami trzech powiatów

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór. Na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Klęka policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego średzkiej Komendy Powiatowej Policji postanowili zatrzymać do kontroli samochód osobowy marki skoda fabia. Kierowca nie zastosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę.

zdjęcie ilustracyjne - Anna Borowiak/archiwum PPG

Mężczyzna uciekał w kierunku Nowego Miasta, następnie do Chociczy, Boguszyna i dalej w kierunku Książa Wielkopolskiego. Tam do pościgu dołączyli policjanci z ksiąskiego Posterunku Policji. Uciekinier ponownie ruszył w kierunku Boguszyna. Pościg był prowadzony również ulicą Kolnicką w Kolniczkach, Chwalęcinie oraz na terenie powiatu jarocińskiego. Do akcji włączyli się również funkcjonariusze z Jarocina.