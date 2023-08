Polsko-niemiecka rywalizacja w Śremie, czyli Międzynarodowy Puchar Polski "Parkiet 2023" w kręglarstwie parkietowym. To 31. edycja turnieju

Dlaczego zawody rozgrywane w Śremie przyciągają miłośników kręglarstwa parkietowego? Rafał Wachowiak wskazuje, że istotnym czynnikiem są relacje międzyludzkie.

To są przyjaźnie, które się zawiązały. Jeździmy do nich również na zawody. To są zawody lokalne i krajowe. Teraz, 15 września jedziemy na Puchar Europy do Cuxhaven. Także przede wszystkim więzi towarzyskie i wspomniane przyjaźnie