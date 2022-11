Pomaganie przez morsowanie dla Mai w Śremie! Ponad setka miłośników zimnych kąpieli pokazała wielkie serca [zdjęcia]

Z pomocą przyszła grupa morsów "Lodziki Śrem" do której należą rodzice dziewczynki oraz firma [email protected], organizatorzy dzisiejszego wydarzenia. Wśród przygotowanych atrakcji był m.in. pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu druhów z okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, licytacje charytatywne i pyszne jedzenie. M.in. kurczak z grilla, kiełbaski z ogniska, gorące zupy i napoje, pyszne ciasta, sushi, a dla chętnych czekały weki z własnymi wyrobami (dżemy, smalec, ogórki itp.). Przy każdym stoisku ustawione były specjalne puszki do których wrzucano pieniądze, które zasilą konto małej Majki. Dodatkowo na terenie plaży można było spotkać wolontariuszy, którzy prowadzili zbiórkę.

Staramy się cyklicznie organizować akcje i staramy się każdego wspierać. “Pomaganie przez morsowanie” to taki nasz konik, nasze hasło przewodnie. Dzisiaj zbieramy pieniążki na rehabilitację Mai. Dziewczynka i jej rodzice są z naszego klubu i dlatego robimy taką akcję dla nich. To, co dzieje się tutaj dookoła to są ludzie o wielkich serduach, którzy są z nami i wspierają. Morsy to jedna wielka rodzina