Pomogą dzieciom z Ukrainy w edukacji. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie tworzy oddział przygotowawczy

Szczególną inicjatywę dla obywateli Ukrainy przygotowała Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. W środę 2 marca zostanie uruchomiony oddział przygotowawczy dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego.

Uruchomienie takiego oddziału to jedna z form wsparcia dla obywateli Ukrainy w edukacji. Ma na celu przygotowanie do nauki w szkole. Dzieci będą uczyć się języka polskiego w zindywidualizowany sposób. Dostosowany do swoich możliwości. Jako uchodźcy mają umiejętności językowe bliskie zeru. Zależało nam, żeby oddział jak najszybciej wystartował. Chcemy, żeby język polski stał się dla nich ważny. Dzięki temu będą mogli zacząć naukę w szkole