Pomysł na spędzenie czasu w Śremie: spacer po mieście śladami "Króla Czynów"

Pomysł na weekend Śrem: quest śladami "Króla Czynu"

Spacer po Śremie z questem w ręku

Quest, który wam dziś proponujemy, jest idealny na krótki spacer. Jego długość to około jednego kilometra i wiedzie on ulicami prawobrzeżnej części miasta, z którą był związany bohater questu zwany czasem "Królem Czynu". mowa oczywiście o księdzu Piotrze Wawrzyniaku, który jest jedną z ciekawszych postaci w historii Śremu, a miasto jest pełne śladów po nim.

Trasa gry terenowej proponowanej przez z nas nie jest specjalnie wymagająca i poradzą sobie z nią z powodzeniem rodzicie z dziećmi. Zagadki przygotowane w queście poprowadzą was od budynku szkoły, przez miejsca związane z "Królem Czyny", aż do miejsca, gdzie ukryty jest umowny skarb, czyli do mety gry. Pamiętajcie wyruszając w trasie o zabraniu czegoś do pisania - zagadki wymagają zapisywania odkryć i liter.