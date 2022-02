Potężny zastrzyk finansowy dla gminy Brodnica. Prawie 400 tysięcy na sprzęt komputerowy dla uczniów.

Ponad 150 beneficjentów

Wniosek złożony przez gminę został zaakceptowany i skierowany do podpisania umowy. W ramach grantu gmina Brodnica otrzyma łączną kwotę 397 500 zł na zakup sprzętu komputerowego dla mieszkańców w wieku szkolnym. Wsparcie ma dotyczyć 159 uczniów mieszkających na terenie gminy Brodnica. W najbliższym czasie na stronie internetowej UG w Brodnicy pojawią się szczegółowe informacje dla rodziców uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie.

Wyrównanie szans

Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" to odpowiedź jeden z problemów pandemii COVID-19, czyli nauki zdalnej na terenach terenach popegeerowskich. ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie uwzględnia zakup: