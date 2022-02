Powiat śremski i gmina Śrem z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznie oba samorządy otrzymają prawie 3,5 mln złotych

Ponad 3 km drogi powiatowej zostanie wyremontowane z RFRD

Jeśli chodzi o powiat śremski, to inwestycją, z dofinansowaniem z RFRD, jest przebudowa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Sroczewo - Łężek - Chrząstowo - DW436. Wartość całego projektu to kwota około 3,7 mln złotych, natomiast starostwo otrzymało dofinansowanie na 60 procent tej inwestycji, czyli ok. 2,3 mln złotych. W ramach tej inwestycji roboty drogowe mają być prowadzone na odcinku około 3,3 km. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września tego roku.