Powiat śremski z pieniędzmi z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kto otrzymał pieniądze na inwestycje w trzeciej edycji RPIS?

Powiat śremski z pieniędzmi z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Do powiatu śremskiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS) popłynie w sumie prawie 4,5 mln złotych. Pieniądze trafią do trzech samorządów - powiatu śremskiego, gminy Śrem oraz gminy Książ Wielkopolski. Samorządowcy nie kryją zadowolenia z pozyskanych środków, a są one niemałe.