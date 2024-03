Pożar przewodów przy ulicy Ogrodowej w Śremie. Jedna osoba została poszkodowana. Do akcji ruszyły trzy zastępy [zdjęcia]

Pożar przy Ogrodowej. Na miejscu interweniowały straż pożarna, policja i pogotowie energetyczne

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Śremie o godzinie 12:29. W prawobrzeżnej części naszego miasta, przy ulicy Ogrodowej doszło do pożaru przewodów znajdujących się w trzypiętrowym budynku wielorodzinnym. Do akcji ruszyły trzy zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.