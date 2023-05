Pożar w miejscowości Czmoń. Na miejscu pracowali strażacy z powiatu poznańskiego i powiatu śremskiego

W budynku wielorodzinnym w Czmoniu doszło do pożaru sadzy w kominie

Do zdarzenia w Czmoniu doszło około godziny 23:00. Z pierwszych informacji wynikało, że doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym. Do akcji wysłano dwanaście zastępów straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie, JRG nr 6 oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Niesłabinie, Czmoniu, Radzdenie i Kórniku. Na miejsce udało się również dyżurny kierownictwa z terenu miasta Poznania (JRG nr 2).

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do zapalenia się sadzy w kominie w budynku wielorodzinnym. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia i ugaszeniu pożaru. Strażacy sprawdzili pomieszczenia miernikami wielogazowymi i kamerą termowizyjną

- poinformował ogn. Marcin Tecław, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.