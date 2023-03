Pożar w Śremie! Ogień pojawił się w jednym z mieszkań przy ulicy Kolejowej. Mieszkańcy w porę opuścili budynek [zdjęcia]

Dwanaście osób musiało opuścić swoje mieszkania przy ul. Kolejowej w Śremie

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do śremskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w piątkowy poranek o godz. 9:17. Na ulicy Kolejowej w Śremie doszło do pożaru w kamienicy. Według pierwszych informacji na miejscu były widoczne płomienie, a mieszkańcy opuścili budynek przed przyjazdem służb ratunkowych. Łącznie było to sześć osób dorosłych i szóstka dzieci. Na miejsce wysłano zastępy śremskiej JRG, druhów z OSP Śrem i OSP Niesłabin, policjantów, zespół ratownictwa medycznego, straż miejską oraz pogotowie gazowe i energetyczne.