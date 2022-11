Poznaj historię Śremu spacerując ulicami miasta. Wkrótce pojawią się nowe nagrania opowiadające o dawnym Śremie. Gdzie dokładnie? Sprawdź! Katarzyna Baksalary

Śrem to jedno z najstarszych miast w Polsce. Warto je bliżej poznać. Można zrobić to z przewodnikiem w ręce lub skorzystać z systemu nagrań, które gmina Śrem rozmieściła w mieście przy różnych ciekawych punktach. Wkrótce do tych istniejących dołączą kolejne cztery, które pojawią się przy czterech szklanych tablicach, na których zamieszczone są zdjęcia przypominające, jak wyglądał Śrem przed wieloma laty.