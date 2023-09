Prasówka 13.09.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

Prasówka Śrem 13.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Niektóre kwiaty warto posiać jeszcze jesienią. Dzięki temu wcześniej zakwitną. Są też rośliny, których nasiona potrzebują okresu przechłodzenia, by dobrze wykiełkować. Jesienny siew zapewnia im dobre warunki rozwoju. Jednak nie wszystkie kwiaty można siać jesienią. Sprawdź, co warto posiać już teraz, by cieszyć się ukwieconym ogrodem w przyszłym roku.