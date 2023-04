Prasówka 15.04.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

Prasówka Śrem 15.04: top 3 artykuły z wczoraj

Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” powiększył się o 9 nowych członków. Jest on właścicielem poznańskiego PKS, któremu jeszcze w 2019 roku groziła likwidacja. Obsługuje on 125 regionalnych połączeń autobusowych, których liczba jeszcze wzrośnie, dzięki czemu większa liczba mieszkańców regionu będzie miała dostęp do publicznych połączeń autobusowych.