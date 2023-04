Prasówka 20.04.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

Do ogromnej tragedii doszło w niewielkim Sędzińcu, w gminie Wysoka, w powiecie pilskim. W wyniku wybuchu gazu runął budynek wielorodzinny. Są osoby poszkodowane. Akcja pożarniczo-ratunkowa trwa i szybko się nie skończy.

W miejscowości Sędziniec w powiecie pilskim doszło do wybuchu gazu w bloku mieszkalnym. Część budynku się zawaliła. Pod gruzami budynku znaleziono 10 osób, w tym 5 dzieci. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał wyrazy wsparcia dla poszkodowanych. Zapewnił, że jest w kontakcie ze służbami ratunkowymi i władzami samorządowymi. Gloswielkopolski.pl na bieżąco relacjonuje wydarzenia z miejsca katastrofy.

