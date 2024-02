Prasówka 21.02.2024 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

We wtorek 19 lutego na strzelnicy śremskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się kolejny memoriał upamiętniający dr. Seweryna Matuszewskiego. W turnieju strzeleckim zorganizowanym przez śremskich Kurków udział wzięli strzelcy z całej Wielkopolski.

Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Rolnicy ponownie wyjdą na ulice. 20 lutego blokują oni nie tylko drogi dojazdowe do Poznania, ale też węzły na A2. Utrudnienia w ruchu są już od samego rana. Kierowcy muszą się liczyć z korkami.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Regularne wypróżnianie jest ważne nie tylko dla zdrowia, ale i dla naszego dobrego samopoczucia. Co jednak, jeżeli musimy odwiedzać toaletę częściej niż zazwyczaj? Sprawdź, co oznacza częste oddawanie stolca i poznaj 10 możliwych powodów, przez które zwiększa się częstotliwość robienia kupy. Czy częste wypróżnianie jest zdrowe?

Ferie w pełni i dzieci oraz młodzież chętnie korzystają ze zorganizowanych dla nich półkolonii i zajęć. Dzieci z gminy Książ Wielkopolski spędzające ferie z Centrum Kultury wybrały się do wielkopolskiego królestwa klocków Lego, czyli do Hystoryland. Wizyta w tym miejscu to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Zobaczcie, jak było!