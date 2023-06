Prasówka 23.06.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

Gmina Brodnica stawia na odnawialne źródła energii. Dowodem na to jest między innymi trwająca termomdernizacja szkoły podstawowej w Brodnicy, gdzie nie chodzi jedynie o ocieplenie budynku, a o kompleksowe podejście do tematu. Kolejnym z pomysłów na proekologiczne podejście w gminie Brodnica, jest wymiana źródła ogrzewania w urzędzie gminy oraz inne źródło pozyskiwania energii elektrycznej. Na ten cel udało się pozyskać pieniądze w ramach trzeciej edycji konkursu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

W czwartek 22 czerwca doszło do wypadku z udziałem motocyklisty w Książu Wielkopolskim. Kierujący jednośladem wjechał prosto w płot. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

W czwartek 22 czerwca odbywa się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w Śremie, czyli ostatnia w tej kadencji samorządu sesja absolutoryjna. Radni głosowali nad wotum zaufania dla Burmistrza Śremu oraz nad udzieleniem mu absolutorium śremskiemu włodarzowi.

Gmina Brodnica ma dobre wiadomości dla mieszkańców Grzybna. Jest zielone światło dla budowy nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska w tej miejscowości. Jeśli wszystkie założenia terminów, co do jego budowy się sprawdzą, to będzie ono gotowe jeszcze w tym roku.