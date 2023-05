Prasówka 27.05.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

W piątek, 26 maja doszło do wypadku w miejscowości Wolenice na drodze krajowej nr 15. Śmierć poniosła jedna osoba. Strażacy jadący na to miejsce zderzyli się z samochodem osobowym w Krotoszynie na ul. Koźmińskiej (również DK 15) i w wyniku tego wypadku zginęły dwie osoby. Droga krajowa nr 15 na odcinku Krotoszyn-Koźmin Wlkp. jest całkowicie zablokowana.

Prasówka 27.05 Śrem: pozostałe wydarzenia

W dniach 18-21 maja br. grupa przedstawicieli śremskich instytucji i organizacji uczestniczyła w wyjeździe do partnerskiego miasta Rožnov pod Radhoštěm. Była to okazja do zdobycia nie tylko praktycznej wiedzy, ale również do czerpania z doświadczeń osób i organizacji działających w mieście za naszą południową granicą.