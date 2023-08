Prasówka 5.08.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

Marta Żmuda Trzebiatowska do tej pory miała długie blond włosy. Stylizowała je na różny sposób, ale najchętniej nosiła je w wersji kręconej. Na swoim Instagramie opublikowała filmik z wizyty u fryzjera. Po wyjściu z salonu była nie do poznania.

Każdego miesiąca na wielkopolskich drogach dochodzi do wielu wypadków. Według policyjnych statystyk w dniach od 1 do 31 lipca w województwie wielkopolskim doszło do 202 wypadków Zginęło 18 osób, a 237 zostało rannych. Ku przestrodze, w galerii przedstawiamy przegląd wybranych wypadków, do których doszło w lipcu 2023 roku roku w Wielkopolsce.