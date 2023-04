Prasówka 6.04.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

Majówka 2023 to idealny czas na wypoczynek i zwiedzanie pięknych zakątków Polski. W tym roku warto zwrócić uwagę na Pomorze — region, który słynie ze wspaniałych plaż, uroczych miasteczek oraz licznych atrakcji turystycznych. Wśród atrakcyjnych kierunków na majowy weekend pojawiają się takie miejscowości jak Gdańsk, Łeba, Ustka, Hel czy Władysławowo.

Można powiedzieć, że szpital w Śremie na zajączka otrzymał prezent od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspomnianym prezentem są respiratory dla najmniejszych pacjentów śremskiego szpitala, którzy przebywają na oddziale noworodkowym. Każdy grający razem z WOŚP dołożył swoją cegiełkę do tego sprzętu!

Do świąt wielkanocnych pozostało już zaledwie kilka dni. Czas zatem, aby do seniorów z Klubu Senior+ działającego przy ul. Franciszkańskiej w Śremie przyszedł wielkanocny zajączek. Oczywiście, aby otrzymać świąteczną paczkę, seniorzy mieli kilka zadań do spełnienia, a jednym z nich było rozwiązanie szyfru i odgadnięcie hasła. Przy zmaganiach z odszyfrowaniem wiadomości nie brakowało śmiechu i żartów.