Prasówka 7.07.2023 Śrem. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Śremu

Niebezpieczne zdarzenie na skrzyżowaniu ulicy Farnej z ulicą Parkową w Śremie. W czwartek, 6 lipca doszło tam do potrącenia motorowerzysty przez samochód osobowy. Okazało się, że kierujący jednośladem mieszkaniec Śremu prowadził swój pojazd na tzw. “podwójnym gazie”.

Ostatnie prace wokół hali widowiskowo-sportowej w Książu Wielkopolskim. Przy obiekcie zadbano również o zieleń i roślinność. To jedno z końcowych zadań przy realizacji największej inwestycji w gminie, która w najbliższym czasie ma zostać oficjalnie otwarta dla mieszkańców.

Nie Błonie przy ulicy Piłsudskiego na wjeździe do Śremu od strony Poznania, a ... parking u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Staszica będzie miejscem koncertu z okazji Urodzin Miasta w ramach trasy koncertowej stacji radiowej RMF MAXX. Jak się okazało ta informacja o lokalizacji wydarzenia na parkingu nie spotkała się z pozytywnem odbiorem ze strony śremian.

Wybór sali weselnej to pierwszy i najważniejszy krok w planowaniu wspólnej drogi przez narzeczonych. Przygotowaliśmy dla Was zbiór najpiękniejszych miejsc w których nie tylko dobrze zjecie i wybawicie się, ale również zorganizujecie niezapomniany ślub w plenerze. Zapraszamy do zapoznania się z galerią.