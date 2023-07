Prasówka Śrem 1.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Śremscy policjanci zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających nad Jeziorem Grzymisławskim. W piątek, 30 czerwca przy siedzibie Miejsko-Powiatowego WOPR w Śremie funkcjonariusze zwodowali łódź, która została przygotowana do pełnienia służby na wodzie.

Wielkopolskie szpitale powiatowe z ogromnym zastrzykiem gotówki. Osiem placówek, w tym Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. otrzymały łącznie 25 milionów złotych.

Czas wakacji to niewątpliwie duże wyzwanie dla rodziców, zwłaszcza tych, którzy często słyszą z ust pociech: "Mamo, tato, nudzę się". Przychodzimy do Was z ratunkiem, oto lista najlepszych sali zabaw w Wielkopolsce. Pociechy będą zachwycone i spożytkują duże ilości energii, a rodzice znajdą chwile dla siebie.