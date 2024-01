Prasówka Śrem 10.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Początek Nowego Roku to czas, kiedy podsumowujemy minione dwanaście miesięcy. W naszym zestawieniu podsumowujemy na fotografiach rok 2023 w Śremie i powiecie śremskim. Tymi wydarzeniami i imprezami żyliśmy w minionym roku!

Z końcem 2023 roku gmina Śrem ogłosiła przetarg na ukwiecenie miasta i bieżącą pielęgnację nasadzeń w nowym 2024 roku. Do piątku 5 stycznia można było składać oferty. Wpłynęła tylko jedna, jednak jej wartość przekracza kwotę, którą gmina planowała wydać na ukwiecenie Śremu. Czy w związku z tym w tym roku na śremskim moście pojawią się pelargonie? Żeby się tak stało gmina albo musi dołożyć pieniędzy, albo ogłosić nowy przetarg.

We wtorek 9 stycznia doszło do poważnej sytuacji w Feliksowie w gminie Książ Wielkopolski. Około godz. 14.30 doszło do wybuchu pieca w tej miejscowości. Z pierwszych informacji wynika, że są osoby poszkodowane. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe