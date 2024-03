Prasówka Śrem 12.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS.

Centrum Kultury Książ Wielkopolski zaprasza na spotkanie z kolejną osobą znaną ze szklanego ekranu. W środę 20 marca do Ceglarni w Jarosławkach zawita Adam Woronowicz. To wyjątkowy aktor, którego możemy oglądać nie tylko w filmach, jak również na deskach teatru i w serialach.

Prasówka 12.03 Śrem: pozostałe wydarzenia

Tłum morsów na plaży w Śremie w niedzielę 10 marca, to znak, że choć kochają zimną wodę, to serca mają gorące. Charytatywne morsowanie dla Marysi okazało się sukcesem, które dorzuciło sporą pieniężną cegiełkę do już zebranych pieniędzy na rehabilitacje dziewczynki.