Prasówka Śrem 13.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek, 12 marca członkowie śremskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych mieli okazję zwiedzić kolejne miejsce na mapie Śremu. „Białe laski atakują starostwo” wycieczka, której celem było sprawdzenie, czy Starostwo Powiatowe w Śremie jest przyjaznym miejscem dla osób niedowidzących i niewidomych.

Ogromny pożar w miejscowości Góra koło Śremu. Ogień pojawił się w hali magazynowo-garażowej, w której znajdował się sprzęt rolniczy. Do akcji ruszyły zastępy straży pożarnej z powiatu śremskiego i powiatu poznańskiego.

W poniedziałkowe popołudnie 11 marca śremska Lewica zaprezentowała się w gotowości do wyborów samorządowych. Podczas spotkania przedstawiono kandydatów do rady powiatu oraz zadeklarowano co poparcie dla jednego z kandydatów na Burmistrza Śremu i jego ekipy.