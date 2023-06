Prasówka Śrem 14.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Jacek Borowski i pies Diego kontynuują rozpoczętą w niedzielę niezwykłą wyprawę po Wielkopolsce. We wtorek, 13 czerwca po wizycie w Powidzu i nocy spędzonej na żaglówce ten niezwykły duet podróżników wyruszył w dalszą drogę do Winnej Góry w powiecie średzkim.

Oktawa Bożego Ciała w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Mórce to czas, kiedy ksiądz proboszcz Ryszard Pazgrat odwiedza kolejne miejscowości należące do parafii. W poniedziałek, 12 czerwca wierni z miejscowości Międzychód uczestniczyli we mszy świętej i procesji, która przeszła ulicami miejscowości. Byłą to nie tylko okazja do wspólnej modlitwy, ale również możliwość spotkania się całej lokalnej społeczności przy kawie.