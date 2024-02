Prasówka Śrem 16.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Wojsko szykuje się do taktycznych ćwiczeń pod nazwą DRAGON-24. Jest to element największych od lat manewrów Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Już teraz pojawiły się apele do mieszkańców i kierowców. O co chodzi? Sprawdź!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk z kolejnym dofinansowaniem. W ramach czwartej edycji programu "Kulisy Kultury" książnica otrzyma ponad 80 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze prace remontowe.