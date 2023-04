Prasówka Śrem 16.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

W piątek 14 kwietnia w Śremie odbył się lokalny etap konkursu "Policjant Ruchu Drogowego". Wśród funkcjonariuszy mierzącymi się z zadaniami związanymi z ruchem drogowym oraz rywalizującymi w jednej z konkurencji na strzelnicy znaleźli się funkcjonariusze z powiatów śremskiego, średzkiego, kościańskiego, gostyńskiego i jarocińskiego. Gospodarze okazali się "mało gościnni" i zgarnęli pierwsze miejsce na podium. Policyjny konkurs był również okazją do oficjalnego przekazania do służby nowego radiowozu.

Można nazwać już tradycją śremskiego Liceum Ogólnokształcącego polsko-francuską wymianę uczniów. Właśnie kończy się wizyta młodych Francuzów w Śremie. W piątek 14 kwietnia odwiedzili starostwo powiatowe i spotkali się z Zenonem Jahnsem, starostą śremskim. Francuscy goście mieli wiele pytań do śremskiego samorządowca.

Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” powiększył się o 9 nowych członków. Jest on właścicielem poznańskiego PKS, któremu jeszcze w 2019 roku groziła likwidacja. Obsługuje on 125 regionalnych połączeń autobusowych, których liczba jeszcze wzrośnie, dzięki czemu większa liczba mieszkańców regionu będzie miała dostęp do publicznych połączeń autobusowych.