Prasówka Śrem 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Niedziela 15 października to dla Polaków dzień wyborów parlamentarnych. Pierwsze informacje frekwencyjne podane przez Państwową Komisję Wyborczą pokazywały, że do godz. 12.00 chętnych do oddania głosu na swojego kandydata nie brakowało. Przyszedł czas poznać dane z godziny 17.00.