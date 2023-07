Prasówka Śrem 19.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Tereny rekreacyjne nad Jeziorem Jarosławskim w gminie Książ Wielkopolski, to z pewnością miejscówka, która latem bije rekordy popularności. W tym roku tak jak i w latach ubiegłych na kąpielisku nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą i w wodzie czuwają ratownicy, a na polu namiotowym nie brakuje chętnych do spędzenia w tym miejscu kilku dni. Jak zdradzają zarządzający tym miejscem, w miniony weekend padł tam rekord. Liczba zameldowanych na polu turystów poszybowała w mocno w górę!

Możesz wystawić ocenę śremskiemu szpitalowi i wskazać co ci się tam nie podoba, a co twoim zdaniem jest ok. Krótka anonimowa ankieta, do wypełnienia, której zachęca śremska lecznica, to sposób, aby poznać zdanie pacjentów na temat jakości usług świadczonych w szpitalu.