Prasówka Śrem 22.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali czterech podejrzanych o kradzież luksusowych samochodów. Złodzieje na swoim koncie mają m.in. kradzież Mercedesa klasy S w Śremie i aut należących do Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej, byłej prezes Warty Poznań.

Przygotowania do piłkarskiej rundy wiosennej idą pełną parą. Sprawdziliśmy wyniki sparingów drużyn z powiatu śremskiego i nie tylko. Zobaczcie, jak im poszło na murawie.

Na tłusty czwartek tradycyjnie robimy m. in. pączki z dżemem, różą, faworki, oponki i róże karnawałowe. Jeśli szukacie bardziej oryginalnego pomysłu, proponujemy Wam równie pyszne i chrupiące churros. To smażone, delikatne smakołyki, popularne w Hiszpanii, Turcji, Portugalii i Ameryce Łacińskiej. Są bardzo proste do przygotowania, a podane z ciepłym sosem czekoladowym smakują wprost obłędnie! Musicie spróbować. Zobaczcie nasz sprawdzony przepis na churros.