Prasówka Śrem 24.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Od kilku dni zaglądając na stronę internetową Miejskiego Portalu Informacyjnego "srem.pl" widać jej nową wersję. Nowa strona ma zapewnić lepszy dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. To kolejny krok w ramach projektu grantowego "Dostępny samorząd".

W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w sierpniu i wrześniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

Ponad 100 osób - tyle wybrało się na wakacje organizowane przez biuro podróży Itaka do Grecji. To miały być spokojne wakacje. Niestety, pożary, które przechodzą w pobliżu kurortu, w którym znajdują się wczasowicze, nie tylko popsuły te plany, ale też zagrażają ich życiu. Co gorsze, biuro podróży Itaka nie udziela turystom pomocy.