Prasówka Śrem 27.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Mimo że od zakończenia II wojny światowej minęło już blisko 80 lat, to nadal tamten mroczny czas o sobie przypomina. Tym razem stało się to podczas prac w przydomowym ogródku, gdzie w czasie prac ziemnych mieszkanka Śremu najprawdopodobniej odkryła niewybuch z tego okresu. Znalezisko czeka na usunięcie go przez saperów.