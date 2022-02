Prasówka Śrem 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Strażacy z powiatu śremskiego wspierają swoich ukraińskich kolegów. Po apelu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o pomoc dla strażaków z Ukrainy i wsparcie ich poprzez uzupełnienie sprzętu. Na odzew nie trzeba było długo czekać. W niedzielę do śremskiej strażnicy dostarczono sprzęt, który wkrótce wyruszy na Ukrainę.

Prasówka 28.02 Śrem: pozostałe wydarzenia

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.