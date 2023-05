Prasówka Śrem 4.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Filmowa podróż do czasów PRL i słodki debiut Koła Gospodyń Wiejskich Lucinianki. We wtorkowy wieczór, 2 maja w Lucinach po raz kolejny mieszkańcy miejscowości spotkali się na seansie Kina Plenerowego, którego organizatorami byli sołtys i rada sołecka we współpracy ze Śremskim Ośrodkiem Kultury.