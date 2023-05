Prasówka Śrem 7.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

Jak mówi stare przysłowie "wszystko, co dobre kiedyś się kończy". Długi, majowy weekend zbliża się do końca, więc jeżeli mamy tylko możliwość to warto spędzić go aktywnie. Przygotowaliśmy zestawienie weekendowych wydarzeń w Śremie i okolicy. Jak można spędzić czas na naszym “fyrtlu”? Sprawdźcie nasze propozycje.