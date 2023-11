Prasówka Śrem 7.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Śremie nie minęło Cię nic ważnego

W poniedziałek, 6 listopada w Śremie odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Tadeusza Malińskiego. Wybitny naukowiec, który był dwukrotnie kandydatem do nagrody Nobla, został pochowany na miejscowym Cmentarzu Parafialnym.

Syrop z buraka to tani, a równocześnie zdrowszy i równie skuteczny zamiennik syropu na kaszel z apteki. Buraki są smaczne, zdrowe i łatwo dostępne. Można z nich zrobić syrop z buraka, który łagodzi kaszel, ból gardła i chrypkę. Mogą go bezpiecznie stosować nawet kobiety w ciąży i dzieci, które polubią jego słodki smak. Dodatkowo przyrządzisz go w prosty sposób z tylko dwóch składników. Poznaj łatwy przepis na syrop z buraka!