Prasówka z całego tygodnia 10.09.2023 w Śremie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Mieszkańcy Brodnicy postanowili zadbać o ogród sołecki, który znajduje się w sąsiedztwie remizy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej. Wszystko to w ramach projektu Nasze Międzypokoleniowe Podwórko, który łączy mieszkańców we wspólnych działaniach.

To był aktywny dzień dla pierwszoklasistów z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. W piątkowy poranek, 8 września uczniowie trzynastu pierwszych klas śremskiej ZSP uczestniczyli w rajdzie terenowym, podczas którego musieli zmierzyć się z różnymi zadaniami w punktach kontrolnych.

Początek września to kolejna, ogólnopolska edycja akcji Narodowe Czytanie. W piątkowe przedpołudnie, 8 września w wirydarzu przy Franciszkańskiej spotkali się śremscy seniorzy, z Klubu Senior+. Uczestnicy wydarzenia wspólnie przeczytali i posłuchali fragmentów znanej powieści autorstwa Elizy Orzeszkowej.

Przed nami kolejny, wrześniowy weekend w Śremie i okolicach z wydarzeniami. Tym razem upłynie on m.in. pod znakiem Narodowego Czytania w Śremie i Chrząstowie, a w niedzielę do naszego miasta zawitają miłośnicy triathlonu. Sprawdźcie szczegółowy plan wydarzeń na najbliższe dni!

Kolejny poszukiwany listem gończym zatrzymany przez śremskich policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed odbyciem kary pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Najbliższe miesiące spędzi w więzieniu.