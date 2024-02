Prasówka z całego tygodnia 18.02.2024 w Śremie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Narobił sobie kłopotów senior, który w piątek 16 lutego wybrał się na zakupy do sklepu w Mechlinie pod Śremem. Najgorsze w całej sytuacji jest to, że wsiadł za kierownicę po alkoholu. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Nie macie jeszcze planów na nadchodzące trzy dni? Nic straconego! Sprawdźcie nasze zestawienie weekendowych wydarzeń i zaplanujcie swój wolny czas wraz z najbliższymi. Przed nami m.in. piłkarskie zmagania w gminie Książ Wielkopolski oraz koncert.

Kandydat na burmistrza Śremu zaczyna odsłaniać karty. Grzegorz Wiśniewski, który obecnie zasiada w śremskiej Radzie Miejskiej, ujawnił pierwszy punkt programu wyborczego. Czego dotyczy?

Wojsko szykuje się do taktycznych ćwiczeń pod nazwą DRAGON-24. Jest to element największych od lat manewrów Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Już teraz pojawiły się apele do mieszkańców i kierowców. O co chodzi? Sprawdź!