Prasówka z całego tygodnia 25.06.2023 w Śremie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu - to była siódma edycja tych zawodów i, jak zwykle, odbyło się wiele ciekawych konkurencji, które okazały się również bardzo widowiskowe.

Koniec roku szkolnego to okazja do uroczystego wręczenia uczniom kończącym rok nauki z wyróżnieniem świadectw z czerwonym paskiem. Nagrodzenie całorocznych wysiłków na różnych polach działalności szkoły, docenienie udziału w konkursach i olimpiadach. Pożegnanie również uczniów ostatnich klas szkół branżowych. Tak też się stało w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie.

23 czerwca 2023 to szczególny dzień dla wszystkich tych uczniów, którzy tym razem nie tylko kończą następną klasę, ale żegnają się z dotychczasową szkołą. Taka sytuacja spotkała między innymi ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie. Zakończenie roku najstarszego rocznika w "dwójce" dobyło się w sali "Bazar".

W piątkowe przedpołudnie, 23 czerwca uczniowie i uczennice klas 1-7 spotkali się na boisku szkolnym, by wziąć udział w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Był to nie tylko moment wręczenia świadectw i wyróżnień dla najlepszych uczniów, ale również okazja do podsumowania wyjątkowego konkursu i pożegnania wieloletnich nauczycielek, które przechodzą na emeryturę.

W czwartek, 22 czerwca w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wręczono odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP i ministrów właściwych resortów. W tym gronie znalazły się również pracownice śremskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Anna Frąckowiak i Paulina Drożan.