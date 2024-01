Prasówka ze Śremu 11.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

Tyle, co wyremontowano ul. Zamenhofa w Śremie, a już szykują się na niej zmiany. Tym razem jednak nie są one podyktowane jakimiś uszkodzeniami, ale uwzględnieniem uwag kierowców autobusów i taksówkarzy, którzy nie mogli wjeżdżać na teren dworca, jadąc od strony osiedla Jeziorany. Projektanci już pracują nad wprowadzeniem poprawek.

W środę 10 stycznia służby zostały powiadomione o zadymieniu wydobywającym się z garażu w miejscowości Żabno. Okazało się, że doszło do pożaru kompresora. Do akcji ruszyli strażacy.

Wysepka ze znakiem drogowym przy ulicy Gostyńskiej na wysokości stacji paliw to miejsce, którego widoczność po zmroku pozostawia wiele do życzenia. Często dochodzi tutaj do niebezpiecznych sytuacji, kiedy kierowcy taranują znajdujący się na niej znak drogowy. Czy w tym miejscu uda się poprawić bezpieczeństwo kierowców? Do śremskiego magistratu wpłynęła interpelacja w tej sprawie.

Dzisiaj około godziny 8 w Budzyniu, w powiecie chodzieskim doszło do wypadku. Najprawdopodobniej samochód ciężarowy nie zdążył przejechać przez tory i na przejeździe kolejowym w pojazd wjechał pociąg osobowy. Jedna osoba zginęła.