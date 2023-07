Prasówka ze Śremu 11.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Ruszył sezon urlopowy. Polacy wybierają się nad polskie morze by spędzić wyczekiwane wakacje. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Z tej okazji internauci zrobili memy o typowym polskim Januszu przebywającym w tym czasie nad polskim Bałtykiem.

„Turystyczna Wielkopolska” po raz drugi zawitała do powiatu poznańskiego. Wcześniej byliśmy na północy, dziś znajdujemy się na południu tego regionu. Naszą dzisiejszą podróż zaczynamy w Mosinie, a po okolicy poruszać będziemy się… rowerową drezyną!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Śremie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

21 tys. klocków - z tylu elementów składa się makieta LEGO, która powstała w hołdzie dla polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. W tym roku obchodzona jest 100. rocznica jej urodzin.

W niedzielny poranek, 9 lipca w Brodnicy zorganizowano Lokalny Pchli Targ, czyli wyprzedaż garażową. Podczas pierwszego spotkania na stoiskach można było znaleźć różnorodne przedmioty. Dla jednych była to okazja do pozbycia się zbędnych rzeczy, a dla miłośników miłośników starocie miejsce do znalezienia czegoś wyjątkowego za przysłowiowe grosze.