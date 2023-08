Prasówka ze Śremu 19.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wszystko dobre, co się kiedyś kończy. Grupa mieszkańców kantonu La Guerche de Bretagne w ostatnich dniach gościła w gminie Książ Wielkopolski. W czwartek, 17 sierpnia goście znad Sekwany zostali zaproszeni na uroczystą kolację w Ceglarni w Jarosławkach. W ten wieczór padły ważne słowa dotyczące współpracy polsko-francuskiej.

Ludzkie plany jedno, pogoda co innego. Przekonali się o tym doskonale organizatorzy i zawodnicy 32. ENEA Leszno Balloon Cup i 11. Balonowych Mistrzostw Juniorów, którzy w czwartek 17 sierpnia zawitali do Dolska. Tradycyjnie już miała właśnie nad Dolskiem zostać rozegrana jedna z konkurencji, pogoda jednak zmusiła organizatorów zmagań do odwołania lotów.