Prasówka ze Śremu 22.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Śrem 22.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pierwsza połowa roku to czas rozliczenia się z podatku. Musi zrobić to każda osoba. Co ważne wypełniając PIT, możemy przekazać 1,5 procent naszego podatku na różne cele. Pieniądze mogą trafić do Organizacji Pożytku Publicznego na jej działalność lub na konkretny cel na przykład na leczenie czy rehabilitację konkretnej osoby. W Śremie i okolicach takich organizacji i osób nie brakuje, warto zatem 1,5 procent podatku przekazać lokalnie.