Prasówka ze Śremu 22.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie to najstarszy z trzech śremskich parków. W tym roku mija 135 lat od jego założenia. W związku z tym jubileuszem w piątek 21 kwietnia odbyła się symboliczna uroczystość przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej. Dla zebranych w parku wystąpiły dzieci z Przedszkola Słoneczna Gromada, a dla chcących lepiej poznać ten śremskim park Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego przygotowała quest, czyli grę terenową, która wiodła parkowymi alejkami do ukrytego skarbu.

Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc.

Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?

Niecodzienna interwencja śremskiej straży pożarnej. W piątkowy poranek, 21 kwietnia strażacy zostali wysłani do miejscowości Gaj koło Śremu. Jak się okazało pomocy potrzebował koń, który wpadł do bagna.

Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie to w dużej mierze pasjonaci motoryzacji. Wynika to zapewne w pewnym stopniu z kierunku kształcenia, gdyż to właśnie w tej szkole uczą się przyszli mechanicy oraz działa uczniowski klub motocyklowy. Nie dziwi zatem, że właśnie w tej szkole zorganizowana została konferencja motoryzacyjna pod hasłem "Motocykle wracają wiosną", która została poświęcona bezpieczeństwu i dotyczyła nie tylko ściśle motocykli, ale również hulajnóg i e-hulajnóg, które są niezwykle popularne wśród młodzieży szkolnej.