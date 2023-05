Prasówka ze Śremu 23.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Maturzyści powoli kończą zmagania z egzaminami, a ósmoklasiści właśnie kończą się do swoich egzaminów przygotowywać. Już za chwilę, we wtorek 23 maja uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzą się z językiem polskim, potem matematyka i język obcy.

Nic nie zapowiadało tego, że wyczekiwane dziecko pary z Gniezna usłyszy diagnozę, która na zawsze zmieni funkcjonowanie rodziny. Amelka choruje na zespół Retta i wymaga kosztownej rehabilitacji. Potrzebna jest pomoc wszystkich gnieźnian!

Chór Moniuszko zabrał śremian w muzyczną podróż dookoła świata. W niedzielne popołudnie, 21 maja w Muzeum Śremskim chórzyści zaprezentowali podczas prawie dwugodzinnego koncertu melodie z różnych stron świata.

Na terenie gminy Brodnica odbywają się dwie sztandarowe imprezy w ciągu roku. Pierwsza z nich, to Dzień Korbola na jesieni, a druga, to Traktoriada odbywająca się wiosną. Obydwie są organizowane przez Zespół Szkół Rolniczych z Grzybna i obydwie to wielki sukces dla tej szkoły i jej partnera w organizacji tych wydarzeń, czyli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej "Gniazdo". W tym roku Traktoriada odbyła się w niedzielę 21 maja. Chętnych do oglądania ciągników i traktorów nie brakowało. Zobaczcie!