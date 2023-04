Prasówka ze Śremu 25.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W tym roku Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie świętuje 165-lecie istnienia. Ten wyjątkowy jubileusz był doskonałą okazją do wprowadzenia kolejnej osoby do Galerii Wybitnych Absolwentów śremskiego ogólniaka. W poniedziałkowe przedpołudnie, 24 kwietnia do grona zasłużonych postaci dla naszego ogólniaka dołączył dr. med. Friedrich Schaefer.