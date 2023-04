Prasówka ze Śremu 29.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Miłośnicy pięknych widoków z pewnością będą zachwyceni nową atrakcją turystyczną w Giżycku. Już na początku maja udostępnione zostanie koło widokowe o wysokości aż 12 pięter, które znajduje się w lunaparku Bajka przy plaży nad jeziorem Niegocin. To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy chcą podziwiać urokliwe krajobrazy Mazur.

Maryla Rodowicz w jednym ze swoich przebojów śpiewała “Ale to już było i nie wróci więcej”. Taka myśl mogła pojawić się w głowach maturzystów z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie podczas dzisiejszej uroczystości. W piątek 28 kwietnia abiturienci ze śremskiego Hipolita zakończyli rok szkolny. Przed nimi kilka dni na odpoczynek i ostatnie powtórki materiału przed rozpoczynającymi się po majówce egzaminami dojrzałości.

Okres wakacyjny to czas zmian personalnych w parafiach archidiecezji poznańskiej. Arcybiskup Stanisław Gądecki podjął już pierwsze decyzje dotyczące wspomnianych zmian. Po sześciu latach parafia pw. św. Michała Archanioła w Dolsku będzie miała nowego proboszcza. Dotychczasowy proboszcz, ks. Rafał Pleszewa (na zdjęciu) zostanie zastąpiony przez ks. Sławomira Krzeszewskiego.

Majówka to czas, który zachęca do wspólnego spędzania czasu na powietrzu oraz biesiadowania w gronie przyjaciół. Zwykle piękna pogoda dodatkowo wzmaga apetyt, a naszą narodową tradycją stał się kuszący zapachami grill z tłustą karkówką i kiełbasą. Jakie są alternatywy do tradycyjnego grilla i czy można zjeść zdrowo ale smacznie? Podrzucamy Wam kilka aromatycznych przepisów na majówkowego grilla.