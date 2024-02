Prasówka ze Śremu 4.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Ten wieczór i ta noc należą do uczniów liceum Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie. W sobotni wieczór 3 lutego tegoroczni maturzyści bawią się podczas balu studniówkowego. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego Poloneza. Tak jak w poprzednich latach studniówka klas maturalnych jest połączona z połowinkami uczniów klas drugich. Zobaczcie jak bawią się tegoroczni abiturienci z KCEK!

Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!